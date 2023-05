Sartorius: Kursziel bei 532,97 EUR - Analysten sehen Potenzial von +56,53%

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Die Aktie des Biotechunternehmens Sartorius hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +3,21% erzielt. Am gestrigen Tag konnte sie um weitere +1,37% zulegen. Die Marktstimmung ist derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Sartorius-Aktie liegt bei 532,97 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +56,53%. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Laut aktuellen Empfehlungen gibt es jedoch insgesamt mehr Optimismus als Skepsis unter den Analysten: Ein starker Kauf wird von einem Analysten empfohlen und fünf Experten bewerten die Aktie als “Kauf”. Eine neutrale Haltung vertritt ein weiterer Experte mit einer Bewertung von “halten”. Nur noch ein Analyst stuft die Aktie als Verkauf ein.

Das Guru-Rating für Sartorius bleibt unverändert bei...