Sartorius: Kursziel bei 433,67 EUR - Potenzial von +17,46%

Die Aktie von Sartorius wurde nach Ansicht von Analysten am Markt bisher nicht ausreichend bewertet. Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 433,67 EUR – ein Plus von +17,46% gegenüber dem aktuellen Kurs.

Am gestrigen Handelstag fiel die Sartorius-Aktie um -2,17%. In den vergangenen fünf Tagen konnte jedoch ein positives Ergebnis in Höhe von +4,68% erzielt werden. Die Stimmung an der Börse ist daher optimistisch.

Von insgesamt neun Bankanalysten empfehlen sechs einen Kauf oder halten die Aktie für positiv. Drei Experten äußern sich neutral und einer rät zum Verkauf. Der Anteil der Analysten mit einer positiven Einschätzung beträgt somit +55,56%.

Das Guru-Rating für die Aktie wurde auf 3,56 angehoben (vorher: “Guru-Rating ALT”).

* Am 01.09.2023 verzeichnete Sartorius eine negative Entwicklung in Höhe von -2,17%

* Das...