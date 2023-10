Sartorius: Kurspotenzial von fast 38 Prozent

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Die Aktie von Sartorius wird laut Analysten derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 432,93 EUR und damit um +37,79% über dem aktuellen Wert.

• Am 06.10.2023 sank der Kurs um -0,76%

• Guru-Rating hat sich auf 3,56 stabilisiert

• Kaufempfehlungen von mehr als der Hälfte aller Analysten

Am gestrigen Handelstag verlor die Sartorius-Aktie an Finanzwert (-0,76%), was den Abschluss einer vollständigen Handelswoche mit einem neutralen Trend darstellt (+0,19%). Die Bankanalysten hatten jedoch eine andere Entwicklung erwartet und halten das mittelfristige Potenzial für beträchtlich.

Laut ihrer Einschätzung könnte die Aktie in Zukunft ein Kurswachstum von fast 38 Prozent erreichen. Konkret empfehlen sieben Analysten (55,56%) den Kauf oder das Halten des Titels und nur einer rät zum Verkauf.