Sartorius: Kurspotenzial von +36,42%?

Die Aktie von Sartorius hat in den letzten fünf Handelstagen deutlich an Wert verloren. Gestern betrug der Verlust allein -0,38%, was zu einem Gesamtverlust von -5,78% führte. Doch Bankanalysten haben eine positive Einschätzung für die mittelfristige Zukunft des Unternehmens und prognostizieren ein Kursziel von 433,67 EUR – das bedeutet ein mögliches Wachstumspotenzial von +36,42%.

• Am 22.09.2023 sank der Aktienkurs um -0,38%

• Das Kursziel beträgt laut Analysten 433,67 EUR

• Nur einer von insgesamt neun Analysten empfiehlt einen “Verkauf”

• Das Guru-Rating liegt bei 3,56.

Bislang sind sich die Experten nicht einig darüber, ob die jüngsten Entwicklungen am Markt tatsächlich so erwartet wurden oder ob sie auf Pessimismus zurückzuführen sind. Dennoch geben mehr als die Hälfte aller Analysten (55%) aktuell eine optimistische...