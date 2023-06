"Sartorius: Großes Potenzial laut Analysten - Neues Kursziel auf 480,29 EUR festgesetzt"

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Die Aktie von Sartorius hat gestern am Finanzmarkt mit einem Plus von +1,82% auf sich aufmerksam gemacht. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein negatives Ergebnis von -6,25% verzeichnet werden – der Markt scheint pessimistisch zu sein.

Doch laut den Bankanalysten ist das nicht gerechtfertigt. Im Durchschnitt wird derzeit ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie bei 480,29 EUR gesehen. Das würde Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +61,60% eröffnen und zeigt damit um wie viel Prozent die Aktie aktuell unterbewertet ist.

Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach der jüngsten Schwäche im Trend. Von insgesamt acht Analysten raten vier zum Kauf und zwei zur Haltung der Aktien. Nur einer empfiehlt einen Verkauf.

Das “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,62.