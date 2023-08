Sartorius: Bankanalysten sehen Kursziel bei 416,79 EUR - Aktie nicht richtig bewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Die Aktie von Sartorius hat in den vergangenen fünf Handelstagen um +2,14% zugelegt und liegt auch gestern mit einem Plus von +0,14% im grünen Bereich. Die Stimmung am Markt ist somit derzeit optimistisch. Doch laut Analysten haben Investoren noch mehr Kurspotenzial zu erwarten.

• Sartorius steigt in den letzten fünf Tagen um +2,14%

• Das Kurspotenzial beträgt bis zu +16,26%

• 55,56% der Analysten geben eine positive Einschätzung ab

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,56

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Sartorius wird aktuell auf 416,79 EUR geschätzt. Nach Meinung der Bankanalysten hat die Aktie ein noch höheres Potenzial und könnte damit um bis zu +16,26% steigen. Allerdings teilten nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Insgesamt empfehlen jedoch immerhin 5 Analysten einen...