Sartorius: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +10,79% - Kursziel bei 387,77 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Die Aktie von Sartorius hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +13,75% erzielt und legte gestern um weitere +7,73% zu. Die Stimmung am Markt ist derzeit entsprechend optimistisch.

Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 387,77 EUR liegt. Sollten sie Recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Potenzial von +10,79%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Von insgesamt neun Analysten stuft eine Person die Aktie als starken Kauf ein. Vier weitere Analysten empfehlen einen Kauf mit optimistischer aber nicht euphorischer Haltung. Drei Experten bewerten die Aktie als neutral (“halten”). Lediglich eine Person rät zum Verkauf der Aktie.

Das Guru-Rating bleibt unverändert auf einem Niveau von 3,56...