Sartorius: Bankanalysten prognostizieren ein Kursziel von 387,77 EUR

Nach Ansicht der Analysten wird die Aktie von Sartorius gegenwärtig unterbewertet. Das Kurspotenzial wird auf +24,77% des aktuellen Preises geschätzt.

• Am 11.07.2023 stieg der Aktienkurs um +1,14%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 387,77 EUR

• Der aktuelle Guru-Rating von Sartorius beträgt 3,56

Gestern legte die Aktie von Sartorius am Finanzmarkt um +1,14% zu und verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung in Höhe von -3,93%. Dies lässt darauf schließen, dass der Markt momentan eher pessimistisch ist.

Die Meinungen der Analysten in verschiedenen Bankhäusern zum Thema erwartete Entwicklung sind eindeutig. Demnach hat die Aktie von Sartorius ein mittelfristiges Kursziel von 387,77 EUR laut dem Durchschnitt dieser Expertengruppe.

