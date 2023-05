Sartorius: Analysten sehen Kurspotenzial von +65,72% - Kursziel bei 532,97 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Die Aktie von Sartorius hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -3,37% verzeichnet. Am gestrigen Tag konnte jedoch ein Plus von +1,36% erzielt werden. Trotzdem sind viele Experten der Meinung, dass das wahre Potenzial der Aktie noch nicht ausgeschöpft ist.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Sartorius-Aktie bei 532,97 EUR. Wenn es nach den Bankanalysten geht, bietet sich damit ein großes Potenzial für Investoren mit einem möglichen Gewinn von +65,72%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der letzten Zeit.

Von insgesamt acht Analysten empfehlen sieben die Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest als neutral (Kauf-Rating: 5; Halten-Rating: 1). Nur einer rät zum Verkauf. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,75.

Insgesamt zeigt...