Sartorius: Analysten sehen Kurspotenzial von +34,76% auf 433,67 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Sartorius ein Plus von +1,71% verzeichnen und auch in den vergangenen fünf Handelstagen wurde eine positive Entwicklung festgestellt. Doch was sagen die Bankanalysten dazu?

Das mittelfristige Kursziel für Sartorius liegt derzeit bei 433,67 EUR. Wenn man dieser Einschätzung folgt, eröffnet sich aktuell ein Investitionspotenzial von +34.76%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese optimistische Perspektive nach der jüngsten Kursentwicklung.

Von insgesamt neun untersuchten Bankanalysten raten aktuell 5 zum Kauf oder halten diese Empfehlung aufrecht. Die restlichen vier Experten setzen dagegen das Rating “Verkauf”. Der Anteil der Analysten mit einer zumindest noch optimistischen Einstellung beläuft sich damit auf immerhin +55.56%.

Zusätzlich lässt sich ergänzen, dass das bewährte...