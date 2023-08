Sartorius: Analysten sehen Kurspotenzial von +16,62% - Kursziel bei 416,79 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Die Aktie von Sartorius konnte gestern am Finanzmarkt um +1,36% zulegen und verzeichnete somit in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +0,90%. Die Marktstimmung scheint derzeit neutral zu sein.

Doch laut Bankanalysten ist die Aktie unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 416,79 EUR – das entspricht einem Potenzial von +16,62%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends in der jüngsten Vergangenheit.

Von insgesamt neun Analysten empfehlen jedoch sechs einen Kauf oder halten die Aktie zumindest für vielversprechend. Drei Experten bewerten sie als „halten“, während einer die Empfehlung zum Verkauf ausspricht. Somit sind immerhin +55,56% der Analysten optimistisch gestimmt.

Zusätzlich belegt das Guru-Rating mit 3,56 eine positive Entwicklung im...