Sartorius: Analysten prognostizieren ein Kurspotenzial von +58,56% auf 480,29 EUR

Die Aktie des Biotech-Unternehmens Sartorius verzeichnete am gestrigen Handelstag eine marginale Kurssteigerung von +0,07%. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich allerdings ein Gesamtverlust von -14,80%, was derzeit für pessimistische Stimmung an den Finanzmärkten spricht.

Dennoch sind Bankanalysten davon überzeugt, dass das wahre Potential der Aktie bisher unterschätzt wurde. Der durchschnittliche Zielkurs liegt bei 480,29 EUR und damit um satte +58,56% höher als der aktuelle Kurs.

Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht. Lediglich einer sieht die Aktie als starken Kauf empfehlenswert an; vier weitere bewerten sie optimistisch mit “Kauf”, zwei halten ihre Positionierung weitgehend neutral (“halten”) und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,62.

FAZIT:

