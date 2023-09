Sartorius: Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 433,67 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Die Aktie von Sartorius hat in den letzten fünf Handelstagen einen positiven Trend aufgewiesen und am gestrigen Tag ein Plus von +0,22% verzeichnet. Die Bankanalysten sind sich einig, dass das wahre Kursziel derzeit bei 433,67 EUR liegt und somit ein Potenzial für Anleger von +16,36% besteht.

Von insgesamt neun Experten raten sechs zur Investition in die Sartorius-Aktie. Vier davon bewerten sie als “Kauf” und zwei als “starker Kauf”. Drei weitere Experten halten die Positionierung als “halten”. Lediglich ein Analyst sieht aktuell eine Verkaufsempfehlung.

Das Guru-Rating wurde kürzlich angepasst und beträgt nun 3,56 nach zuvor ebenfalls 3,56 Punkten.

Insgesamt sehen daher mehr als die Hälfte der befragten Analysten (55,56%) eine positive Zukunftsperspektive für Sartorius-Aktionäre.