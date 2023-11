Sartorius: Aktuelle Meinungen zur Kursbewertung - 406,19 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Analysten sind der Ansicht, dass die Sartorius-Aktie derzeit nicht angemessen bewertet wird. Das wahre Kursziel liegt um +45,17% über dem aktuellen Kursniveau.

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Sartorius einen Rückgang am Finanzmarkt um -2,17%. Dadurch ergibt sich eine kumulierte Rendite für die vergangenen fünf Handelstage – also für eine vollständige Handelswoche – von -1,89%. Dies deutet auf eine gegenwärtig relativ pessimistische Marktsituation hin.

Hatten Analysten in den Bankhäusern ein solches Ergebnis erwartet? Die Stimmung ist jedenfalls eindeutig.

Im Durchschnitt vertreten Bankanalysten die Auffassung eines mittelfristigen Kursziels für die Aktie in Höhe von 406,19 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft würden Investoren ein Potenzial von +45,17% haben. Jedoch teilen nicht alle Analysten angesichts des jüngsten negativen Trends diese Einschätzung.

Aktuell empfehlen 1 Analyst einen starken Kauf der Aktie. Vier weitere Experten sehen optimistisch (aber nicht euphorisch) und stufen sie als “Kauf” ein; drei Experten bewerten sie neutral als “halten”.

Demzufolge bleiben immer noch +62,50% der Analystengemeinschaft optimistisch gestimmt.

Diese positive Einschätzung wird durch das unveränderte “Guru-Rating” untermauert.

