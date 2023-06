Sartorius: Aktuelle Bewertung unzureichend - Kursziel von 480,29 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Die Experten sind sich einig: Die Sartorius-Aktie wird derzeit nicht korrekt bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 480,29 EUR und damit +44,93% über dem aktuellen Wert.

• Am 09.06.2023 verlor die Sartorius-Aktie -0,54%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 480,29 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,62

Gestern gab es einen weiteren negativen Trend für Sartorius an der Börse (-0,54%). In den letzten fünf Handelstagen lag das Ergebnis bei -0,63%. Der Markt scheint also im Moment relativ neutral zu sein.

Obwohl einige Analysten mit dieser Entwicklung gerechnet haben könnten – die Stimmung ist eindeutig optimistisch.

Das aktuelle mittelfristige Kurspotenzial der Bankanalysten für Sartorius liegt bei einem Durchschnittswert von 480,29 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft eröffnet sich Investoren eine Chance auf einen Anstieg um...