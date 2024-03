Sartorius Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der gleitende Durchschnittskurs der Sartorius beläuft sich mittlerweile auf 319,04 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 354,8 EUR erreicht hat. Dies bedeutet eine Distanz von +11,21 Prozent zum GD200 und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 328,59 EUR, was einem Abstand von +7,98 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite von Sartorius bei -11,85 Prozent und damit mehr als 3 Prozent darunter. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche hat in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -7,24 Prozent erzielt. Auch hier liegt Sartorius mit 4,61 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, liegt bei Sartorius bei 16,92 und führt zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 43,55 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung lautet daher "Gut".

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Sartorius in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert wurde. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Sartorius insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.