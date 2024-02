Sartorius Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI von Sartorius liegt bei 63,98, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und der RSI für Sartorius liegt bei 38, was auf eine als weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist, die ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einschätzung "Neutral" vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Sartorius mit einer Rendite von -13,47 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -10,75 Prozent. Auch hier liegt Sartorius mit 2,72 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie vergeben.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Sartorius wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Veränderungen. Das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ist daher "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sartorius gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.