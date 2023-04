Sartorius: Aktie laut Analysten unterbewertet – Kursziel bei 553,90 €

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Die Aktie von Sartorius hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung von -12,53% hingelegt und am gestrigen Tag sogar um -10,72% nachgegeben. Die Stimmung am Markt ist momentan eher pessimistisch.

Trotzdem sind einige Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet wird und ein mittelfristiges Kursziel von 553,90 € hat. Sollten sie Recht behalten, würde dies einem möglichen Verlustrisiko in Höhe von -37,73% entsprechen.

Aktuell empfehlen jedoch nur wenige Analysten die Aktie zum Kauf. Während sich ein Experte für “halten” ausspricht, sehen sechs weitere Analysten die Sartorius-Aktie als guten Kauf an. Das sogenannte Guru-Rating ist zudem auf nunmehr 87,50 angestiegen (vorher 0).