Sartorius Aktie: Das ist erstaunlich

Der Aktienkurs von Sartorius zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von -11,85 Prozent, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -2,82 Prozent, wobei Sartorius mit 9,03 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Sartorius liegt bei 44,17 und wird somit als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 34,28 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung auf "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sartorius-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 321,27 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 370,4 EUR liegt, was einer Abweichung von +15,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (339,36 EUR) liegt mit einer Abweichung von +9,15 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Sartorius-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Für Sartorius zeigt sich langfristig eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität in den sozialen Medien, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine negative Veränderung auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.