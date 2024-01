Sartorius Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Aktienanalyse zeigt, dass das Anleger-Sentiment bezüglich Sartorius in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv war. Negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden, und das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen eine positive Stimmung an. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt sieben Tagen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, vor allem positiv. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sartorius aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 3,92 überverkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 56, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Gut".

Im Branchenvergleich hat Sartorius in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,47 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -11,8 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -1,67 Prozent im Branchenvergleich für Sartorius. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Sartorius 1,78 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird Sartorius in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass Sartorius derzeit als "Neutral" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie um +3,63 Prozent über dem GD200 verläuft. Auf Basis des GD50 ergibt sich eine Abweichung von +7,64 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt wird Sartorius basierend auf der technischen Analyse als "Gut" bewertet.