Sartorius-Aktie: Das drückt auf die Stimmung

Es sieht momentan nicht gut aus für die Sartorius-Aktie (WKN: 716560). Nachdem das Papier des Pharma- und Laborausrüsters bereits am Donnerstag über -5% verlor, ging es auch am Freitagmorgen um mehr als -6% bergab. Die Folge: ein neues 3-Jahrestief. Was drückt derzeit auf die Stimmung bei der einstigen Hype-Aktie?