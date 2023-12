Sartorius Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Sartorius hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,32 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -10,99 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -2,34 Prozent für Sartorius entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -10,52 Prozent im letzten Jahr, wobei Sartorius 2,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Sartorius ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI der Sartorius liegt bei 34,42, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 26, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Unsere Analysten haben die Stimmung auf sozialen Plattformen und in den sozialen Medien rund um Sartorius betrachtet. Die Kommentare und Befunde waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Sartorius durchschnittlich sind, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Sartorius.