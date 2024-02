Sartorius Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sartorius-Aktie liegt bei 63,98, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25 beträgt 38, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") weist Sartorius eine Rendite von -13,47 Prozent auf, was mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von -10,75 Prozent. Auch hier liegt Sartorius mit 2,72 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein, zwei Tagen herrschte dagegen verstärkt positive Kommunikation über das Unternehmen Sartorius. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Sartorius-Aktie bei 334,9 EUR liegt, was +5,2 Prozent Entfernung vom GD200 (318,34 EUR) bedeutet und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 325,66 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Sartorius-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.