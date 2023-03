Sartorius Aktie: Wie hat sich der RSI entwickelt? Eine Analyse

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Die technische Analyse betrachtet bei Aktien das Verhältnis zwischen Auf- und Abwärtsbewegungen des Kurses im Zeitverlauf. Dies wird in einem Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) aufgezeichnet. Derzeit weist die Sartorius Aktiengesellschaft einen RSI-Wert von 69,12 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher gilt dieses Signal als neutral eingestuft.

Wird der RSI-Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), so ergibt sich ein Wert von 45,64 für die Aktie. Auch hier wird sie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet und dementsprechend als neutral eingestuft.

Analyse: Was ist das prognostizierte Kursziel für Sartorius Aktien?

Die langfristige Aussicht für die Aktie der Sartorius Aktiengesellschaft wird von Analysten positiv bewertet. Die Bewertungen von insgesamt 7 Analysten...