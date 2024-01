Sartorius Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die technische Analyse von Sartorius-Aktien zeigt gemischte Tendenzen. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 325,45 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 315,3 EUR liegt, was einer Abweichung von -3,12 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 294,69 EUR, was über dem letzten Schlusskurs (+6,99 Prozent) liegt und zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche ergibt sich eine Unterperformance von 5,99 Prozent gegenüber dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -7,41 Prozent, wobei Sartorius aktuell 6,05 Prozent darunter liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich überwiegend positiv, mit sechs grünen Tagen und neutralen Tendenzen in den Diskussionen. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt Sartorius durchschnittliche Diskussionsaktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.