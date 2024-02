Sartorius Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Aktienkurs von Sartorius liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor bei einer Rendite von -13,47 Prozent, was mehr als 2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -11,71 Prozent, wobei Sartorius um 1,76 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie von Sartorius ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussion von Sartorius festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, wodurch das Gesamtergebnis des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sartorius-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt von 50 und 200 Tagen eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 318,54 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 331,6 EUR liegt, was einer Abweichung von +4,1 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 322,97 EUR weist eine ähnliche Abweichung von +2,67 Prozent auf.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sartorius-Aktie liegt bei 62,54, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.