Sartorius Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Aktienkurs des Unternehmens Sartorius wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor als unterdurchschnittlich betrachtet. Mit einer Rendite von -13,47 Prozent liegt Sartorius um mehr als 2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche von -10,75 Prozent fällt die Rendite von Sartorius mit 2,72 Prozent deutlich niedriger aus. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Sartorius eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messungen kaum Veränderungen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sartorius liegt bei 63,98, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Neutral" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine Situation, die als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Sartorius-Aktie von 334,9 EUR mit einer Entfernung von +5,2 Prozent vom GD200 (318,34 EUR) als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt hingegen einen Kurs von 325,66 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Sartorius-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.