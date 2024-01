Sartorius Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die technische Analyse der Sartorius-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 297,3 EUR liegt 7,5 Prozent unter dem GD200 (321,42 EUR), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 304,88 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sartorius-Aktie überkauft ist, mit einem aktuellen Wert von 82. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Auf der Basis des 25-Tage-RSI ist die Aktie jedoch neutral bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Sartorius-Aktie in der Gesundheitspflege-Branche um mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt. In der Kategorie "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt die Rendite ebenfalls darunter, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.