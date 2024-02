Sartorius Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die aktuelle Kursentwicklung der Sartorius-Aktie sorgt unter Analysten für Diskussionen über deren Bewertung. Nach Ansicht von Experten ist die Aktie derzeit unterbewertet und weist ein Kurspotenzial von etwa +24,18% auf.

Aktuelle Entwicklung

Am 19.02.2024 verzeichnete die Sartorius-Aktie einen Kursrückgang von -2,49%. Dies führt zu einem kumulierten Rückgang von -0,18% in den letzten fünf Handelstagen. Diese neutralen Marktentwicklungen deuten darauf hin, dass die Stimmung am Finanzmarkt derzeit relativ ausgeglichen ist.

Prognosen der Analysten

Das aktuelle Kursziel für die Sartorius-Aktie liegt bei 408,92 EUR. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist, dass die Aktie ein mittelfristiges Kurspotenzial von +24,18% bietet. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt.

Analysten-Ratings

Aktuell empfehlen 1 Analyst die Aktie als starken Kauf, während 4 weitere Analysten sie als Kauf einstufen, jedoch nicht aufgrund übermäßiger Euphorie. Eine neutrale Bewertung “halten” wird von 1 Experten vergeben. Insgesamt sind also 83,33% der Analysten immer noch optimistisch in Bezug auf die Sartorius-Aktie.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Analystenmeinungen wird das sogenannte “Guru-Rating” als Trend-Indikator betrachtet. Dieses Rating bleibt konstant bei 4,00, was darauf hindeutet, dass es weiterhin optimistische Signale für die zukünftige Entwicklung der Aktie gibt.

Die Diskrepanz zwischen der aktuellen Kursentwicklung und den Prognosen der Analysten verdeutlicht die Unsicherheit in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Sartorius-Aktie. Es bleibt abzuwarten, ob sich das Kurspotenzial in Höhe von +24,18% in naher Zukunft realisieren lässt.

