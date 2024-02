Sartorius Aktie: War das schon alles?

Der Aktienkurs von Sartorius verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,47 Prozent, was 0,7 Prozent unter dem Durchschnitt (-12,76 Prozent) des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -12,59 Prozent, wobei Sartorius aktuell 0,88 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Sartorius bei 333,6 EUR liegt, was +4,48 Prozent über dem GD200 (319,31 EUR) liegt, und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, verzeichnet einen Kurs von 315,15 EUR und signalisiert somit ein "Gut"-Signal, da der Abstand +5,85 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Sartorius-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Sartorius in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit insgesamt zehn positiven und zwei negativen Tagen, sowie zwei Tagen ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Die Kommunikation über Sartorius in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht deutlich verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.