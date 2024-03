Sartorius Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor hat die Sartorius-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -11,85 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt die Rendite mit 9,03 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In technischer Hinsicht wird die Sartorius-Aktie positiv bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 321,27 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 370,4 EUR liegt, was einer Abweichung von +15,29 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zu den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs mit 9,15 Prozent über dem Durchschnitt. Somit erhält die Sartorius-Aktie in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index der Sartorius-Aktie liegt bei 44,17 und der RSI25 bei 34,28, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist.

In den sozialen Medien wurde die Sartorius-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Insgesamt erhält die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.