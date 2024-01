Sartorius Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die technische Analyse von Sartorius-Aktien zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem neutralen Bereich befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 325,45 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 315,3 EUR liegt, was einer Abweichung von -3,12 Prozent entspricht. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 294,69 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt um 6,99 Prozent darüber. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sartorius-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 65, was auf eine neutrale Position hinweist. Ebenso liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 41,56, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Gesundheitspflege-Sektors hat die Sartorius-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,47 Prozent erzielt, was 5,99 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment zeigt jedoch ein positives Bild, da in den letzten zwei Wochen größtenteils positive Diskussionen in den sozialen Medien stattfanden. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Sartorius-Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.