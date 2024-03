Sartorius Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Sartorius liegt bei 43,23, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 34,21 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in letzter Zeit größtenteils positiv. An sechs Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sartorius diskutiert. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Sartorius-Aktie bei 341,8 EUR, was einer Entfernung von +7,36 Prozent vom GD200 (318,37 EUR) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 327,59 EUR, was einem Abstand von +4,34 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Sartorius daher als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet zeigt sich bei Sartorius eine unterdurchschnittliche Aktivität. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" führt.