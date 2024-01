Interssant für jeden Australian Ethical Investment-Anleger!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Aktuell steht die Aktie von Australian Ethical Investment im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dort wurden vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt und somit ein "Schlecht"-Rating erhält.

Um zu beurteilen, ob die Aktie von Australian Ethical Investment aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 56,96 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der längere RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Australian Ethical Investment derzeit bei 3,95 AUD. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 5,3 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +34,18 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage entspricht einer Differenz von +8,61 Prozent und somit einem "Gut"-Signal. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.