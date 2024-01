Sartorius Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sartorius-Aktie beträgt aktuell 82, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und zeigt, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses liegt Sartorius im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" mit einer Rendite von -13,47 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. In der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche kommt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten auf -11,35 Prozent, und auch hier liegt Sartorius mit 2,11 Prozent darunter, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und Buzz rund um Sartorius hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Sartorius für diese Stufe daher ein "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Sartorius von 297,3 EUR mit -7,5 Prozent Entfernung vom GD200 (321,42 EUR) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 304,88 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,49 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Sartorius-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.