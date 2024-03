Sartorius Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Der RSI der Sartorius liegt bei 16,92, was als „gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 43,55, was auf eine „neutral“-Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Sartorius besonders negativ diskutiert. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen die negativen Themen, weshalb die Aktie eine "schlecht"-Einschätzung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Sartorius mit -11,85 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnet eine mittlere Rendite von -7,24 Prozent, wobei Sartorius mit 4,61 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen konnte bei Sartorius eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies wird als positiv bewertet. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien registriert, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Sartorious für dieses Kriterium daher eine "gut"-Bewertung.