Sartorius Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für Sartorius zeigt der RSI aktuell einen überverkauften Wert von 3,92, was als "Gut" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 56, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bezeichnet. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Internet-Kommunikation nur geringe Veränderungen in den vergangenen Wochen. Daher erhält Sartorius eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für Sartorius führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Technisch gesehen ist die Sartorius derzeit als "Neutral" einzustufen, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 320,18 EUR, während der Aktienkurs bei 331,8 EUR um +3,63 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 308,26 EUR, was einer Abweichung von +7,64 Prozent entspricht, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Sartorius in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,47 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -1,67 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, die um -11,8 Prozent gefallen ist. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Sartorius um 1,78 Prozent unter dem Durchschnitt von -11,69 Prozent im "Gesundheitspflege"-Sektor. Aufgrund dieser vergleichbaren Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält Sartorius in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.