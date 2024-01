Sartorius Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Für Sartorius zeigt der RSI einen Wert von 72,25, was auf eine Überbewertung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich dadurch für den RSI eine Gesamteinstufung von "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Sartorius verläuft aktuell bei 326,67 EUR, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 316,1 EUR und hat damit einen Abstand von -3,24 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich jedoch eine Differenz von +9,32 Prozent, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der beiden Zeiträume eine Gesamteinstufung von "Gut".

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung einschätzen. Auf sozialen Plattformen waren die Kommentare zu Sartorius neutral, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Sartorius in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,47 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen einer Underperformance von -6,41 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite 6,14 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.