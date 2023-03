Sartorius Aktie: Geduld gefragt für Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein beliebtes technisches Instrument, um den aktuellen Zustand der Über- oder Überverkauftetheit von Aktien zu bewerten. Dabei wird die Kursbewegung in Relation zur Zeit gesetzt. Betrachten wir nun den 7- und 25-Tage RSI für die Sartorius Aktiengesellschaft. Der aktuelle 7-Tage-RSI liegt bei 42,35 Punkten und zeigt somit an, dass sich das Wertpapier momentan weder in überkauft noch -verkauft Zustand befindet – eine neutrale Einstufung. Beim 25-Tage-RSI sieht es ähnlich aus: Mit einem Punktestand von 32,38 befindet sich die Sartorius Aktiengesellschaft auch hier in keiner überkauften oder überverkauften Lage und wird somit neutral bewertet.

Sartorius – Im Vergleich zur Konkurrenz unterdurchschnittliche Entwicklung

Die Performance der Sartorius Aktiengesellschaft im vergangenen Jahr liegt,...