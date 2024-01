Sartorius Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Sartorius-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 86, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sartorius-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -8,15 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -2,34 Prozent.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Sartorius wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Sartorius in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,47 Prozent, was eine Underperformance von -3,22 Prozent im Vergleich zur Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" darstellt. Auch im Vergleich zum Sektor "Gesundheitspflege" lag die Performance unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Sollten Sartorius Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Sartorius jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sartorius-Analyse.

Sartorius: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...