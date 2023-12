Sartorius Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Social-Media-Präsenz von Sartorius untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt für Sartorius bei 34,42. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 26 eine überverkaufte Situation an, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Aktieneinschätzung. Hier zeigt sich bei Sartorius eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Sartorius derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 328,71 EUR, während der aktuelle Kurs (335,5 EUR) um +2,07 Prozent darüber liegt. Dies entspricht ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 277,89 EUR, was einer Abweichung von +20,73 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert einstuft.

Insgesamt wird Sartorius daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.