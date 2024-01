Sartorius Aktie: Abwarten

Die Sartorius-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 322,39 EUR bewertet. Am letzten Handelstag schloss der Kurs jedoch bei 296,1 EUR, was einem Unterschied von -8,15 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 303,18 EUR zeigt mit einem Unterschied von -2,34 Prozent ein ähnliches Bild und führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Sartorius liegt momentan bei 86,64 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 im neutralen Bereich und führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Sartorius wurden ebenfalls analysiert. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen ist positiv, was zu einem "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Sartorius mit einer Rendite von -13,47 Prozent im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche unterdurchschnittlich abgeschnitten hat und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.