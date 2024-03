Sareum Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit. Für Sareum wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 85,89 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Sareum-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 72,64, dass die Aktie überkauft ist und dementsprechend ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf die Dividende kann ein Investor, der derzeit in die Aktie von Sareum investiert, eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erwarten, was 3,57 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Ausschüttungspolitik.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Sareum derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200-Wert (0,79 EUR) als auch der GD50-Wert (0,4 EUR) weisen auf Abweichungen von -81,14 Prozent bzw. -62,75 Prozent hin, was die negative Einschätzung bestätigt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Sareum ist insgesamt besonders negativ, basierend auf den ausgewerteten Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen. Die vorherrschenden negativen Themen in den Diskussionen führen dazu, dass die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für Sareum in Bezug auf den RSI, die Dividende, die technische Analyse und die Anleger-Stimmung.