Sarepta Therapeutics: Erwartungen an Quartalsbericht steigen – Umsatzwachstum und Verlustrückgang prognostiziert

ARTIKEL:

In weniger als zwei Monaten steht die Vorlage der Quartalsbilanz von Sarepta Therapeutics an. Das in Cambridge ansässige Unternehmen aus den Vereinigten Staaten wird dann seine Umsatz- und Gewinnzahlen für das dritte Quartal präsentieren. Die Frage, welche Zahlen die Aktionäre erwarten können und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat, beschäftigt sowohl Investoren als auch Analysten.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 10,43 Mrd. EUR wird die Sarepta Therapeutics Aktie in 47 Tagen vor Börseneröffnung ihre neuen Quartalszahlen veröffentlichen. Investoren und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis dieser Präsentation. Denn laut Datenanalyse rechnen Analystenhäuser aktuell mit einem starken Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch...