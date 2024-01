Sarepta Therapeutics Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) für Sarepta Therapeutics liegt bei 44,4 und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Situation als "neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 31, was ebenfalls auf eine "neutral" Situation hinweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Sarepta Therapeutics. Die Aktie erhält daher eine "neutral" Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt jedoch an, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einem "schlecht" Rating führt.

Die Dividendenrendite von Sarepta Therapeutics liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion als "schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sarepta Therapeutics derzeit bei 112,97 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 97,34 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -13,84 Prozent und führt zu einer Einstufung als "schlecht". Auf der anderen Seite zeigt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage eine Abweichung von +10,18 Prozent, was zu einer Einstufung als "gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "neutral" Bewertung.