Sarepta Therapeutics Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sarepta Therapeutics-Aktie zeigt einen Wert von 59 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 43,8, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Sarepta Therapeutics.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Sarepta Therapeutics im Vergleich zur Branche Biotechnologie eine um 2,52 Prozentpunkte niedrigere Dividende aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Analysten haben dem Titel in den letzten 12 Monaten 13-mal die Einschätzung "Gut", 1-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einem "Gut"-Rating führt. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut". Sie erwarten eine Kursentwicklung von 38,37 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 172 USD, was als positiv eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger überwiegend positiv eingestellt waren, jedoch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ waren. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Sarepta Therapeutics daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Zusammenfassend ergibt sich für Sarepta Therapeutics eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI, eine schlechte Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite und eine positive Einschätzung durch institutionelle Analysten, während die Anlegerstimmung neutral ist.