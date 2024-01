Geht es endlich los, M&C Saatchi?

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung sind entscheidende Kriterien. Bei M&c Saatchi ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für M&c Saatchi liegt bei 33,33 Punkten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI25 von 34,13 Punkten deutet auf ein "Neutral"-Rating hin.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 positive Bewertungen für M&c Saatchi abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 215 GBP, was einer Empfehlung zum Kauf entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der M&c Saatchi-Aktie über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine positive Bewertung.

Insgesamt wird M&c Saatchi somit mit einem "Gut"-Rating versehen, basierend auf verschiedenen Analysekriterien.