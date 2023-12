Sarepta Therapeutics Aktie: Hammer-Nachricht!

In den vergangenen zwölf Monaten haben 13 Analysten ihre Bewertungen für die Aktie von Sarepta Therapeutics abgegeben. Davon waren 12 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Aktie. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, wobei es zu 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen kam. Dies führt zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von "Gut". Die durchschnittliche Kursziel-Prognose der Analysten liegt bei 179,69 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 104,87 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (87,71 USD) bedeutet. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Sarepta Therapeutics.

Die Dividendenrendite liegt bei 0 Prozent, was 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Biotechnologie" im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 2,51 Prozent aufweist, wird die Aktie von Sarepta Therapeutics als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Sarepta Therapeutics wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und somit wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Zudem blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich also für Sarepta Therapeutics in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Sarepta Therapeutics liegt bei 19,98, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 34,2 und wird somit als "Neutral" bewertet. Dadurch ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie.