Sarcos Technology and Robotics Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Sarcos & Robotics-Aktie wird aus technischer Sicht negativ bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1,64 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,592 USD liegt, was einer Abweichung von -63,9 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,64 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -7,5 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Sarcos & Robotics-Aktie ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Stimmung rund um die Aktie als neutral bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität deuteten auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Sarcos & Robotics-Aktie die Note "Neutral" vergeben.

Auch die Betrachtung durch Anleger auf sozialen Plattformen ergibt eine neutrale Bewertung. Die Kommentare und Befunde waren neutral und die Nutzer haben vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls negative Signale. Der RSI der Sarcos & Robotics liegt bei 94,67, was als überkauft betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 44, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.