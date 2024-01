Saratoga Investment Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Saratoga Investment":

Die Saratoga Investment-Aktie wird derzeit hinsichtlich ihrer technischen Analyse als "Neutral" eingestuft. Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergab, dass der letzte Schlusskurs von 25,86 USD auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (25,56 USD) liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +1,17 Prozent. Auch basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (25,2 USD) wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (Unterschied +2,62 Prozent) liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage gab, weshalb die Aktie hier ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Einschätzung der Anleger basiert neben den harten Faktoren auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen ergab eine neutrale Haltung. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Von Analysten wird die Saratoga Investment-Aktie derzeit mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ergibt ein Aufwärtspotential von 7,31 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Saratoga Investment also eine "Gut"-Bewertung in dieser Analyse.